The Keeper la leggenda di un portiere, stasera in tv mercoledì 7 dicembre film su Rai 1

Vite da campioni. E' il ciclo di film che propone Rai 1, iniziando questa sera, mercoledì 7 dicembre, con The Keeper la leggenda di un portiere. Pellicola biografica dedicata a Bert Trautmann, paracadutista tedesco catturato dagli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Durante la prigionia il militare mise in luce le sue doti di calciatore e al termine del conflitto armato diventò il portiere del Manchester City, superando pregiudizi di pubblico e tifosi e dando un esempio della possibilità di andare oltre, grazie ai valori sportivi, a discordie e catastrofi. Una storia vera raccontata nel film diretto da Marcus H. Rosenmüller, con David Kross, Freya Mavor, Harry Melling, John Henshaw. Il ciclo Vite da campioni proporrà altri due film in prima visione, sempre dedicati al mondo dello sport, in particolare al lato umano delle imprese sportive. L'iniziativa è pensata per accompagnare i mondiali di calcio in Qatar, in onda proprio sulle reti Rai.

