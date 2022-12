Gabriele Cirilli, la depressione per il lavoro e l'amore per Maria. Ecco come si sono conosciuti

07 dicembre 2022 a

Il cabarettista, umorista, comico e attore Gabriele Cirilli, oggi mercoledì 7 dicembre, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone e in onda dalle ore 14. Classe 1967, Cirilli è sposato con Maria De Luca, anche lei 55enne. Si sono conosciuti quando erano ragazzi a scuola. Tutti pensavano che la cotta sarebbe presto svanita, invece l'amore è durato fino al matrimonio e nel 2001 è nato Mattia. In una intervista Cirilli ha raccontato che la prima volta che l'ha vista "aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglincino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”. Cirilli ha svelato di aver sofferto da una brutta depressione a causa del suo lavoro. In quel periodo non riusciva a ottenere ruoli importanti e trascorreva le giornate sul divano. E' stata proprio la moglie a sostenere la famiglia. E' diventato popolare grazie a Zelig, poi nel 2012 Tale e quale show nelle vesti di Pino Daniele, Luciano Pavarotti, Giusy Ferreri e Freddie Mercury arrivando alla fine 3º dietro a Serena Autieri e Enzo Decaro. Sono seguite nuove partecipazioni allo show e ospitate fino al 2017. Altri impegni televisivi, poi nel 2021 dopo 14 anni è tornato a esibirsi a Zelig. Nel corso del 2022 ha partecipato a Il cantante mascherato, sotto la maschera del pinguino, a Nudi per la vita ed è stato di nuovo concorrente di Tale e quale show in coppia con Francesco Paolantoni.

