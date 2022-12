Ascolti tv, dominano i mondiali: oltre 6.5 milioni di telespettatori per Portogallo-Svizzera

07 dicembre 2022 a

I mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar, continuano a dominare gli ascolti televisivi. La partita per gli ottavi di finale tra Portogallo e Svizzera, trasmessa da Rai 1, ha registrato ben 6.547.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Canale 5 la miniserie Con l’Aiuto del Cielo ha raccolto 1.859.000 spettatori con uno share del 10.87%. Su Italia 1 a vedere Le Iene sono stati in 1.602.000 (12.77%). Su La7 diMartedì ha interessato 1.314.000 spettatori (7.95%). A seguire, su Rai3 CartaBianca si è fermata a 1.109.000 spettatori (6.78%). su Rete 4 per il film Il Domani tra di Noi 919.000 spettatori (5.22%) e su Rai2 Il Gioiello Nascosto 721.000 spettatori (3.76%).

Il Portogallo travolge la Svizzera, ai quarti col Marocco

