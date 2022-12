Chi l'ha visto, stasera mercoledì 7 dicembre su Rai 3. I casi di Gaia Randazzo e Marzia Capezzuti

07 dicembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 7 dicembre, su Rai 3 nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Di nuovo al centro dell'attenzione il caso di Gaia Randazzo. Che cosa è successo mentre si trovava sulla nave partita da Genova e diretta a Palermo, dove l’attendeva la nonna? La ragazza, 20 anni, è sparita nel nulla durante la navigazione. E' stato ipotizzato il suicidio, ma la famiglia non crede a questa possibilità. Stasera la mamma di Gaia sarà ospite in studio: "Aiutatemi a chiedere cosa è accaduto a mia figlia", implora. Nella puntata di questa sera si parlerà anche del caso di Marzia Capezzuti, la giovane trovata morta in un casolare abbandonato in provincia di Salerno. Pare che gli inquirenti abbiano tra le mani un indizio importante. Potrebbe essere decisivo per incastrare l'assassino? Chi l'ha visto? proporrà un nuovo caso, quello di una mamma scomparsa nel giorno del compleanno del figlio. Ovviamente come sempre saranno diffusi gli appelli per le persone che non si trovano da giorni, così come le segnalazioni di chi è in difficoltà.

La verità sulla morte di Gaia Randazzo, forse dalle immagini delle telecamere del traghetto

