Il domani tra di noi, stasera martedì 6 dicembre film su Rete 4

Il domani tra di noi è il titolo del film in programma stasera, martedì 6 dicembre, su Rete 4, inizio alle ore 21.25. Genere drammatico sentimentale, produzione americana del 2017, vede alla regia Hany Abu Assad, mentre del cast fanno parte Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney e Beau Bridges. Diamo un occhio alla trama. Due estranei rimangono isolati dopo un tragico incidente aereo. Sono costretti a restare vicini per sopravvivere in condizioni estreme, tra le nevi di una montagna isolata. Quando capiscono che i soccorsi non arriveranno mai, si mettono in viaggio. Tra le difficoltà e la voglia di farcela, scatta un'attrazione inattesa.

