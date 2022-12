Con l'aiuto del cielo, stasera in tv martedì 6 dicembre su Canale 5

06 dicembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 6 dicembre, su Canale 5 nuovo episodio di Con l'aiuto del cielo, minerei poliziesca. Nella puntata di questa sera, una docente universitaria viene trovata morta nell'aula magna. Aveva una lezione con David, professore della stessa facoltà. Elli, grazie all'aiuto di Clement, scopre che l'uomo è innocente, ma la vicenda è più complessa di quanto possa sembrare. Intanto lei è sempre più intenzionata a vendere la casa di famiglia per i costi della ristrutturazione, ma un miracolo in atteso sembra risolvere di colpo i problemi. Nella miniserie Con l'aiuto del cielo i protagonisti sono frate Clement, interpretato da Mathieu Spinosi, e Elli Taleb, portata sul set da Sabrina Ouzani.

