Il gioiello nascosto, stasera martedì 6 dicembre film su Rai 2

Il gioiello nascosto, film stasera in tv, martedì 6 dicembre, su Rai 2. Pellicola drammatica del 2021. Alla regia Michael Robison, mentre nel cast troviamo Raechelle Banno, Karina Banno, Sam Duke e Ty Wood. Uno sguardo alla trama Ruby vive in piena serenità con Beau, Pearl e i due gemelli, ma una maledizione incombe sulla sua famiglia. A scagliarla è stata la mamma di Paul, che non le perdona la morte del figlio. Inizio alle ore 21.20 per il film che è una prima tv e che fa parte della saga in quattro pellicole tratta dai romanzi di V.C. Andrews.

