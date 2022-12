Al Bar Stella chiacchiere su sesso, animali, cibo e salute con Stefano De Martino e i suoi ospiti

06 dicembre 2022 a

a

a

Tutti al bar. Al Bar Stella di Stefano De Martino. Così, infatti, si intitola il programma che conduce in seconda serata su Rai 2 (ore 23) e che si occupa di argomenti leggeri come il cibo, il rapporto con gli animali, la musica, ma anche la salute. Chiacchiere tra il cast e gli avventori occasionali sulla baguette francese e sul pane cafone napoletano. Sarà presenti Oscar Farinetti (fondatore di Eataly), Enrico Brignano e la cantante Simona Molinari. Appuntamento anche domani, mercoledì 7 dicembre alle 23.20, nel Bar Stella in questo caso si parlerà di animali, dei cuccioli di ogni specie ma anche un po’ del fanatismo di alcuni proprietari, con il professore dell’Università Bocconi di Milano Guido Guerzoni e la cantante Greta Zuccoli. La settimana al Bar Stella si concluderà giovedì a mezzanotte. La Disperata Erotica Band si misurerà con l’esuberanza e la creatività musicale di Stash. Tra i tavolini e il bancone sì parlerà anche di sesso, che insieme al calcio è argomento principe proprio nei bar. Sarà presente l’urologo di fama mondiale Vincenzo Mirone. Non mancherà il gioco telefonico da casa con il barista Luciano.

