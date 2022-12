DiMartedì stasera martedì 6 dicembre su La7. Gli ospiti

06 dicembre 2022 a

DiMartedì è un classico settimanale su La7 e il talk condotto da Giovanni Floris non mancherà l'appuntamento nemmeno stasera, 6 dicembre. Inizio alle ore 21.15 per una puntata che sarà incentrata sia sui temi nazionali che su quelli internazionali. Dibattito intenso sulla manovra che sta varando il governo guidato da Giorgia Meloni. Stiamo entrando nella fase cruciale e si moltiplicano le polemiche e le prese di posizione. C'è chi sottolinea un deciso cambio di passo rispetto ai precedenti esecutivi, chi invece accusa il centrodestra di penalizzare ancora di più le fasce deboli. E l'opposizione? Cosa sta facendo in questa fase? Il Pd si è già tuffato nel congresso ed ha lasciato spazio al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e al terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Stasera ovviamente si parlerà anche della guerra. Anche il conflitto tra Russia e Ucraina sembra entrato in una fase particolarmente delicata. L'esercito di Putin accusa ormai da settimane la controffensiva dell'Ucraina la cui popolazione, però, vive un momento difficile per la mancanza di energia in pieno inverno. Durante la puntata di DiMartedì non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Ovviamente numerosi e autorevoli gli ospiti in studio e in collegamento.

