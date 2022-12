Le Iene stasera martedì 6 dicembre su Italia 1. Le anticipazioni

06 dicembre 2022 a

a

a

Le Iene tornano puntuali, stasera martedì 6 dicembre, su Italia 1. Numerosi i servizi in programma, a partire da quello sul Fast Fashion: in India per cercare di scoprire di più su un fenomeno legato alla moda che nasconde sfruttamento e povertà. Ma si parlerà anche delle diete. Quale è quella più gettonata in questa fase? E quali sono quelle che funzionano davvero? Al centro della puntata torna anche il caso Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni morta nel 2010. Gli ospiti in studio: la ginnasta Carlotta Ferlito, il rugbista Maxine Mbandà e la cantante Annalisa, mentre sarà Cristina D’Avena a rispondere ai mean tweet. Ovviamente alla conduzione Teo Mammucari e Belen Rodriguez che come sempre saranno accompagnati dalla presenza comica di due ospiti fissi, i giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

A Cartabianca la guerra e la manovra del governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.