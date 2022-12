Cartabianca, stasera in tv martedì 6 dicembre. Gli ospiti

06 dicembre 2022 a

a

a

Cartabianca. Come tutti i martedì, anche stasera 6 dicembre, su Rai 3 lo storico talk condotto da Bianca Berlinguer. Al centro del programma la manovra del governo guidato da Giorgia Meloni, ma anche la guerra tra Russia e Ucraina che sta vivendo momenti sempre più complessi. L'esercito di Putin continua a colpire il Paese che ha occupato con massicci bombardamenti. Dall'altra parte l'Ucraina non si piega e reagisce con altrettanta decisione, arrivando a colpire persino in territorio russo. E intanto l'inverno è ormai arrivato. Sul fronte della legge di bilancio, nella trasmissione si parlerà di nuovo dell'innalzamento del tetto del contante e della limitazione dell'obbligo del pos. Inizio alle ore 21.20. Gli ospiti saranno annunciati come al solito via socia poco prima del programma.

Nuovo attacco ucraino in territorio russo: drone colpisce aeroporto

