Francesco Oppini e il difficile rapporto con la mamma Alba Parietti. Le fidanzate e il suo vero lavoro

06 dicembre 2022 a

a

a

E' il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. In televisione si è visto spesso, in particolare nei reality. E fu soprattutto l'edizione del 2020 del Grande Fratello Vip a farlo notare al grande pubblico. Torinese, classe 1982, è stato sempre molto legato alla nonna, forse per la separazione dei genitori. Ma anche per la notorietà della madre che per lui è stato sempre un problema. I compagni lo deridevano mostrandogli le foto di Alba Parietta e dei suoi fidanzati. Grande appassionato di calcio, tifosissimo della Juventus. Nella vita sentimentale dopo un breve fidanzamento con Alessia Fabiani, è stato legato a Luana, morta in un grave incidente stradale nel giorno del suo 25esimo compleanno. Dal 2021 al 2019 ha avuto un rapporto sentimentale con Francesca Gottardi e dal 2019 ha una relazione con Cristina Tomasini, una giovane originaria di Bergamo molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Nel 2022 i due hanno rinviato le nozze che sembravano decise e le voci su una possibile rottura si sono fatte via via sempre più insistenti. Durante l'edizione 2020 del Grande Fratello Vip fece molto discutere il suo rapporto con Tommaso Zorzi. Quando Oppini lasciò la Casa, Zorzi disse che si era innamorato di lui ma non era riuscito ad ammetterlo. I rapporti poi si sono raffreddati. E' titolare di una rivendita di auto di lusso.

Alba Parietti, una vita nel mondo dello spettacolo. Ora torna in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.