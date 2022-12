Alba Parietti, l'amore per il principe Giuseppe. Quando morì scrisse "non posso immaginare questo mondo senza di te"

06 dicembre 2022 a

Quello di Alba Parietti è un nome che non ha bisogno di presentazioni. A 61 anni compiuti, continua a essere una delle signore dello show biz italiano e si appresta a tornare sulle reti Rai con alla conduzione di un programma che si intitola Non sono una signora. Inizio probabile il 14 febbraio su Rai 2. Oggi, martedì 6 dicembre, Alba Parietti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In studio anche Francesco Oppini, il figlio avuto dalla relazione con Franco Oppini.

Alba Parietti, il figlio Francesco Oppini, Carlotta Proietti e Alexander Gadjiev a Oggi è un altro giorno

Modella, cantante, conduttrice televisiva, opinionista e attrice e tanto altro: nella sua lunga carriera Alba Parietti ha fatto di tutto. Figlia del partigiano Francesco Parietti, nome di battaglia Naviga, e della scrittrice e pittrice Grazia Dipietromaria, Alba iniziò la carriera tv su Telemontecarlo, poi La7 e la lunga ascesa, in cui è stata anche volto di Rai e Mediaset.

Con Franco Oppini è stata sposata dal 1981 al 1990. L'anno dopo si è legata al filosofo Stefano Bonaga, storia finita male per il flirt con Christopher Lambert. Dal 2014 al 2017, invece, è stata insieme a Cristiano De André, figlio di Fabrizio. Ma nelle sue storie sentimentali c'è anche quella con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Una relazione ripresa più volte e durata ininterrottamente dal 2001 al 2007. E' scomparso a ottobre 2020 e in quell'occasione Alba Parietti scrisse su Instagram: "Non posso immaginare questo mondo senza di te, senza la tua dolcezza, la tua risata. La mia vita non sarà mai più la stessa, eri il mio punto fermo, la mia luce nel buio".

