Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin interrogato in procura su un gomitolo di lana

Novità sul caso di Liliana Resinovich. A un anno dalla sua scomparsa (14 dicembre a Trieste), il marito Sebastiano Visintin, è stato ascoltato per un'ora e mezza dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Trieste. La notizia è stata diffusa da Quarto Grado, su Rete 4, ed è stata approfondita dai media triestini. Secondo quanto riportato, Visintin sarebbe stato convocato lo scorso 28 novembre e chiamato a riferire su un gomitolo trovato in un cassetto della sua abitazione, dove viveva con la moglie: filato simile al cordino che era legato al collo della donna al momento del ritrovamento del cadavere. Liliana Resinovich, 63 anni, ex dipendente in pensione della Regione Friuli Venezia Giulia, fu rinvenuta senza vita nella zona dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.

