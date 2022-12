Festival di Sanremo, Amadeus racconta in radio i campioni che si sfideranno

06 dicembre 2022 a

Festival di Sanremo, Amadeus parla dei campioni che parteciperanno alla kermesse della canzone italiana. Lo fa oggi, martedì 6 dicembre, in diretta su Rai Radio 2 dalle ore 12 alle 13.30. E' il suo esordio come conduttore di Rai Radio 2 e darà voce al programma sulla 73esima edizione, uno speciale ricco di aneddoti, curiosità e anticipazioni. Ovviamente non mancherà la musica che permetterà di ripercorrere la carriera degli artisti in gara. Il secondo canale radio della Rai, è l'emittente ufficiale del Festival di Sanremo e anche quest'anno racconterà tutte e cinque le serate.

Amadeus annuncia i big in gara a Sanremo: ecco tutti i nomi

