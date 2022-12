Morta Kirstie Alley, il dolore di John Travolta: "Avevamo una relazione speciale". Uccisa dal cancro a 71 anni

06 dicembre 2022 a

E' morta Kirstie Alley, l'attrice famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom Cheers. Aveva 71 anni. E' stata uccisa dal cancro. "Siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra incredibile madre è morta dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente", affermano i figli su Instagram che spiegano che "era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza. Era un'icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna". La notizia della sua scomparsa è immediatamente rimbalzata sui social. In molti l'hanno ricordata, a partire da John Travolta che con lei era stato protagonista di Senti chi parla: "Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che ho mai auto".

