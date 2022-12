Antonino Spinalbese, il voto alla notte di sesso con Oriana Marzoli e il litigio con Edoardo Donnamaria

05 dicembre 2022 a

Antonino Spinalbese è sempre più il protagonista di questo Grande Fratello Vip 7. Ogni giorno è al centro delle dinamiche della casa più spiata d'Italia tra polemiche, litigi, sesso, scherzi, ospitate. Con l'ingresso di Oriana Marzoli poi è ancora più al centro dell'attenzione.

Nei giorni scorsi proprio il rapporto instaurato con l'affascinante influencer di origini venezuelane ha preso un'altalena di alti e bassi partendo dal fatto che i due hanno avuto un rapporto sessuale dentro la casa. E proprio la notte di fuoco con la bella venezuelana è stata al centro di "pagelle" da parte di Antonino stimolato alcuni giorni fa da Charlie Gnocchi. Quest'ultimo all'orecchio ha chiesto un voto sulle prestazioni di Oriana, Spinalbese prima ride poi risponde dicendo che merita un 9. Gnocchi dice che si aspettava di più ma il suo amico ribatte: "Mica è un voto basso. poi sopra il 9 è difficile eh. Io il 10 l'ho trovato ma è tostissimo da battere". A chi facesse riferimento non è dato saperlo ma per alcuni starebbe parlando di Belen Rodriguez, la mamma della sua bambina, Luna Marì. Questa discussione però è stata duramente contestata dagli appassionati del GF Vip sui social.

Nelle ultime ore poi Spinalbese ha litigato con Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha scoperto che l’ex di Belen non si ritiene un suo amico, ma che mantiene con lui un rapporto civile solamente per fare un favore ad Antonella Fiordelisi. "Io insicuro? Intanto di prendermi dell’insicuro da uno che a mia volta reputo insicuro, visto che passi le giornate allo specchio e a metterti le creme, non mi va. Poi usi questa cosa dell’insicuro non in maniera costruttiva, ma distruttiva per darmi fastidio. Non trovo il tuo atteggiamento né educato, né accettabile" ha detto poi quando la discussione si stava scaldando.

