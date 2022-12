Quarta Repubblica, Crosetto e Zeman ospiti di Porro stasera in tv 5 dicembre su Rete4

05 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, 5 dicembre 2022, consueto appuntamento del lunedì su Rete4 con Quarta Repubblica (dalle ore 21,20), il talk di approfondimento dei principali di temi di attualità condotto da Nicola Porro.

Report, un'altra puntata su Rai3: tre inchieste, titoli e anticipazioni

La puntata di oggi partirà con l’intervista al Ministro della Difesa Guido Crosetto, al centro di diverse polemiche nelle scorse settimane per le frasi pronunciate contro il leader del M5S Giuseppe Conte. Nel corso della puntata, ampio spazio ai costi della politica dopo il taglio del numero dei parlamentari, al nuovo regolamento europeo per la riduzione degli imballaggi e al caso del documentario su immigrazione e Ong L’Urlo del regista Michelangelo Severgnini, contestato a Napoli durante la proiezione al Festival dei diritti umani. E ancora, un’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia e una sul controllo dei finanziamenti alle cooperative per l’assistenza ai migranti.

La giornalista Jeanne Perego definisce Giorgia Meloni "pescivendola". Crosetto duro: "Insulto greve e volgare, superato il limite"

Il faccia a faccia della settimana sarà con l’allenatore Zdenek Zeman, che ha presentato pochi giorni fa il suo libro (La bellezza non ha prezzo, Rizzoli) e parlerà del nuovo scandalo del calcio italiano con i falsi in bilancio della Juventus.

Zdenek Zeman, l'amore per Chiara, il Foggia dei miracoli e la guerra con Moggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.