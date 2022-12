Iva Zanicchi, il racconto del padre tornato dal campo di concentramento e l'ultimo bacio

05 dicembre 2022 a

Iva Zanicchi si è abbattuta su questa edizione di Ballando con le stelle come un tornado. Ce ne sono state per tutti i gusti oltre al ballo: insulti, barzellette, polemiche, gaffe trash e tanto altro. E puntata dopo puntata il pubblico l'ha spinta sino alla semifinale quando, una volta sconfitta al televoto, è stata Sara Divaira a far scattare il salvacondotto automatico e trascinarla in finale (si svolgerà in doppia serata, il 17 e 23 dicembre).

Nell'ultima puntata però ha ritagliato uno spazio per un ricordo commosso del padre. La cantante ha raccontato che Zeffiro, questo il nome del suo papà, lo ha conosciuto solo quando aveva quasi 5 anni di età. Questo perché Iva è nata in anni di guerra e suo padre è stato deportato in Germania e chiuso in un campo di concentramento. La prima volta che l'ha visto l'ha trovato "orribile, brutto, aveva gli occhi infossati, ma era così perché ero 38 chili. Non l’ho voluto perché non pensavo che fosse mio padre così. Oggi penso a quel momento con dispiacere” ha spiegato.

Negli anni successivi ha imparato a conoscerlo e di lui racconta: “Era molto schivo, molto chiuso, non riusciva a dimostrare i suoi sentimenti. Non abbiamo mai avuto un bacio da mio padre, se non l’ultimo giorno, quando per la prima volta mi ha chiesto un bacio sulla fronte”.

