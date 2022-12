Grande Fratello Vip, stasera in tv 5 dicembre su Canale5: in tre a rischio eliminazione, Spinalbese si ritira e lascia la casa?

05 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 5 dicembre 2022, torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol arrivato alla settima edizione e condotto da Alfonso Signorini (Canale5, dalle ore 21,40), al suo fianco Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti nelle vesti di opinioniste In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

La puntata in onda oggi vedrà un'eliminazione. Le tre candidate a lasciare la casa più spiata d'Italia sono Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Patrizia Rossetti, deciderà il televoto. Ampio spazio poi ai cattivi rapporti tra la sorella di Clizia Incorvaia e Antonella Fiordelisi, quest’ultima legata al coinquilino Edoardo Donnamaria (mentre la prima ha avuto con lui una breve frequentazione). Le liti tuttavia continuano a non mancare: nelle ultime ore si è verificato uno scontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Secondo l’ex tronista la ragazza spagnola avrebbe adottato nei suoi confronti un comportamento poco trasparente. Inoltre pare che Antonino Spinalbese abbia già fatto le valigie e sia pronto a ritirarsi. La notizia circola tra i fan dell’hair stylist e tra i telespettatori del reality show di Casa Mediaset sui social ma non è ufficiale. Cosa c’è di vero? E, soprattutto, cosa accadrà davvero stasera durante la diretta? Spinalbese lascerà davvero la casa? Oppure il suo ritiro è soltanto l’ennesima fake news?

I concorrenti ancora in gara: George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Oriana Marzoli. Luciano Punzo, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Luca Onestini, Edoardo Tavassi. Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

