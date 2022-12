Memo Remigi torna in tv a Non è l'arena: "Nessuna molestia, ma gesto stupido. Bortone? Neanche una telefonata"

05 dicembre 2022 a

Memo Remigi torna in tv dopo l'allontanamento da parte della Rai dalla trasmissione Oggi è un altro giorno dopo il caso, molto mediatico, che lo ha visto protagonista: in una puntata del rotocalco del pomeriggio della prima rete il musicista palpeggiò in diretta Jessica Morlacchi, il video iniziò a circolare sul web e dopo la sospensione temporanea arrivò la fine della collaborazione. Ieri, ospite di Non è l'arena (IL VIDEO, CLICCA QUI), l'artista milanese, 84 anni, era tornato in auge negli ultimi anni grazie alle partecipazioni a Propaganda Live, Oggi è un altro giorno e Ballando con le stelle dopo il successo del brano Innamorati a Milano del 1965 diventato nel tempo un autentico pezzo cult.

Serena Bortone richiamerà Memo Remigi? L'appello di Maurizio Costanzo

Remigi anche da Massimo Giletti ha tenuto il punto: “Ti assicuro che non è stato una molestia! Ho fatto un gesto stupido… Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti. E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz’altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente”.

Morlacchi: "Memo Remigi invadente e offensivo. Eravamo in diretta e ho potuto solo schiaffeggiare la mano sul mio fondoschiena"

Remigi ha poi raccontato il comportamento della conduttrice Serena Bortone: “Si, grande professionista, ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata". Non è l’arena, a proposito, ha pure cercato di intercettare la conduttrice negli studi Rai, come mostrato durante un servizio andato in onda, tuttavia Bortone (al telefono) e si è data alla fuga senza rilasciare nessuna dichiarazione. "Non riesco a capire questo atteggiamento, sono stato con lei due anni e nemmeno una chiamata. Io ho sentito solo i vertici Rai. Ho fatto una grande fesseria, però potevano chiamarmi e sentire la mia versione" aggiunge Remigi.

