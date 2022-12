Non è l'Arena, stasera in tv domenica 4 dicembre su La7

04 dicembre 2022 a

La7, stasera domenica 4 dicembre, come al solito propone uno dei suoi cavalli di battaglia: Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti con inizio alle ore 21.15. Al centro del programma questa sera ci sarà nuovamente il caso di Aboubakar Soumahoro. Il neo deputato di origini ivoriane, sta vivendo una fase molto complessa a causa delle aziende gestite dalla compagna e dalla suocera. Sono in corso indagini per presunte irregolarità amministrative che hanno fatto emergere le storie di dipendenti non regolarmente retribuiti e maltrattati. Stasera Non è l'Arena vuole approfondire i legami tra le cooperative che sono sotto inchiesta a Latina e le notizie raccolte grazie ad un reportage realizzato a Kigali, capitale del Ruanda. Ovviamente il caso Aboubakar Soumahoro non sarà l'unico tema della puntata. Annunciata la partecipazione di Gad Lerner, Tezeta Abraham, Iuri Maria Prado, Alessandro Sallusti, Luca Telese e Gianluigi Paragone.

