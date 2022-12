Zona Bianca, stasera in tv domenica 4 dicembre su Rete 4. Le anticipazioni e gli ospiti

04 dicembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 4 dicembre, su Rete 4 appuntamento con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Stando alle anticipazioni saranno discussi in particolare due temi: il Reddito di cittadinanza e la vicenda che ha coinvolto il parlamentare di sinistra Aboubakar Soumahoro. La produzione ha annunciato interviste e documenti esclusivi. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti della puntata. Tra questi ci saranno Carlo Calenda, Chiara Appendino e Paolo Ferrero.

