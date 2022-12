Ghost stasera in tv domenica 4 dicembre Canale 5. La trama

04 dicembre 2022 a

Ghost. Anche stasera, domenica 4 dicembre, Canale 5 sceglie un grande classico del cinema per cercare di contenere gli ascolti di Rai 1, dove vanno in onda le partite del mondiale di calcio. Ha compiuto 32 anni il film di produzione americana diretto da Jerry Zucker in cui i protagonisti sono Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn. In pochi non conoscono la trama. L'impiegato di banca Sam Wheat e la fidanzata artista Molly, conducono un'esistenza felice. Rientrando a casa lui resta ucciso durante un tentativo di rapina e si ritrova in credulo nella condizione di fantasma. Dopo lo shock iniziale, chiede di rimandare la sua ascesa in paradiso per stare ancora nel mondo dei vivi e proteggere la compagna da chi lo ha ucciso. Non riesce a comunicare con la fidanzata fino a quando non incontra la truffatrice Oda Mae Brown, che, grazie a lui, scoprirà di avere veri poteri medianici e finirà con aiutarlo.

