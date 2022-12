Amici di Maria De Filippi oggi domenica 4 dicembre su Canale 5

04 dicembre 2022 a

E' Amici di Maria De Filippi ad aprire il pomeriggio televisivo di Canale 5, oggi 4 dicembre, a partire dalle ore 14. Continuano le polemiche sollevate da Maria e dagli insegnanti sulla mancata pulizia della casa da parte degli allievi. Dopo che Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione, Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia a Niveo e NdG che hanno riottenuto la maglia sono dopo la promessa di un turno di pulizie. Ma NdG è stato di nuovo punito con Wax, Piccolo G e Tommy Dali: sono usciti dallo studio senza permesso.

La gara di canto. A giudicare ancora ospiti speciali. Stavolta sono i componenti de Il Volo che si esibiranno anche in una cover di So this is Christmas. Stando ai loro giudizi al primo posto ci sono Cricca e Angelina. Seguono Federica, Aaron, Wax, NdG, Tommy Dali, Piccolo G, e infine Niveo. Grande occasione per i primi classificati: la possibilità di esibirsi al concerto di Capodanno di Canale 5. Maria De Filippi ha deciso di non rivelare i voti.

La gara di ballo. A giudicare è un’ex allieva di Amici: Anbeta Toromani. Ha deciso che a meritare il primo posto in classifica è Rita, che conquista la partecipazione al concerto di Capodanno insieme ad Angelina e Cricca. Dopo di loro Ramon, Isobel, Gianmarco, Mattia, Ludovica, Megan, Samu e Samuel. Le sfide. Gianmarco si scontra con Ginevra e vince. Alessandra Celentano manda in sfida anche Samu e anche lui si impone. Nel cando Tommy Dali e Piccolo G e anche loro conquistano importanti affermazioni.

