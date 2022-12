Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera domenica 4 dicembre

04 dicembre 2022 a

Che tempo che fa. Stasera in tv, domenica 4 dicembre, su Rai 3 torna il talk condotto da Fabio Fazio. Inizio alle ore 20. È il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani il primo ospite del programma. In studio anche Alberto Angela, che presenta il terzo e ultimo volume della trilogia dedicata all’imperatore romano Nerone, “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”. In studio anche il trio comico radiofonico e televisivo Gialappa’s Band, con oltre 35 anni di straordinaria carriera raccontata nel libro “Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”, una raccolta di aneddoti curiosi, retroscena e interviste ad alcuni dei comici con cui il trio ha diviso lo schermo nel corso degli anni. Ovviamente come sempre ci saranno anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Nuova lezione di Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. E ancora lo scrittore Paolo Giordano, Giovanni Floris, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini, l'inviato Rai in Ucraina Giammarco Sicuro, e Michele Serra.

Anche nella serata di oggi, a chiudere la puntata sarà Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Teo Teocoli; l’ex calciatore azzurro e allenatore Ciro Ferrara; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni. E torna al Tavolo anche la Gialappa’s Band. Puntata che si annuncia particolarmente intensa e come sempre ricca di ospiti.

