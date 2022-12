Mondiali di calcio, oggi Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal. Dove vedere le partite in tv

04 dicembre 2022 a

I mondiali di calcio Qatar 2022 sono entrati nella fase ad eliminazione diretta. Gli ottavi di finale sono iniziati con Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia di ieri, sabato 3 dicembre. Gli Orange si sono imposti 3-1 sugli Stati Uniti, gli argentini hanno liquidato 2-1 l'Australia. Oggi, domenica 4 dicembre, sono in programma altre due partite. Alle ore 16 si affronteranno Francia e Polonia, mentre alle ore 20 sarà la volta di Inghilterra e Senegal. Le partite potranno essere seguite in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

