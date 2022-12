Domenica In oggi 4 dicembre, ospiti e anticipazioni

04 dicembre 2022 a

Domenica In oggi in tv, 4 dicembre, su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier torna protagonista sugli schermi della prima rete della televisione di Stato. Numerosi gli ospiti, anche se la programmazione è condizionata dai mondiali di calcio in corso in Qatar. In studio i protagonisti del film Vicini di casa: Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Valentina Lodovini e il regista Paolo Costella. La parentesi musicale sarà dedicata a Irama, che presenterà il suo nuovo singolo Ali, e a Shel Shapiro, accompagnato dalla sua band, che proporrà il brano Troppa realtà contenuto nel suo nuovo album di Natale. A Domenica In torna anche Michele Placido per presentare il film Orlando di Daniele Vicari. Con lui anche la giovane attrice Angelica Kazankova. Come tutte le domeniche, ampio spazio sarà dedicato a Ballando con le stelle, show entrato ormai nella fase finale. In studio Ema Stokholma e Alex Di Giorgio; con loro gli opinionisti Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Anna Pettinelli, Rossella Erra, il giornalista Aldo Cazzullo e Cristiano Malgioglio che darà anche qualche anticipazione sul suo nuovo programma ‘Mi casa es tu casa’, in onda su Rai 2 dal 7 febbraio.

