La parola, stasera in tv 3 dicembre su Rai3: Luca Barbarossa e Dacia Maraini tra gli ospiti di Gramellini e Vecchioni

Stasera in tv, 3 dicembre 2022, va in onda Le parole (Rai3, dalle ore 21,20). La puntata di oggi si apre con l’incontro del conduttore Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni con Luca Barbarossa per approfondire le notizie più interessanti degli ultimi giorni. Questa settimana gli ospiti che siederanno sugli sgabelli sono Paolo Calabresi e i giornalisti Ferruccio de Bortoli e Giorgia Cardinaletti, per commentare insieme gli ultimi fatti di attualità. Inoltre, sarà ospite in collegamento la scrittrice Dacia Maraini.

Roberto Vecchioni: "Mia moglie mi tradiva, mia figlia è lesbica ma l'amore è universale"

Nel corso della puntata il viaggio de Le parole fa tappa in Versilia per raccontare la storia del dottor Jacopo Marafini che, dopo otto anni consecutivi come medico di pronto soccorso, ha deciso di dimettersi a causa dell'impegno e la fatica a cui è stato sottoposto in questi ultimi anni. Resterà nel mondo della Sanità pubblica, lavorando come libero professionista e non più come dipendente.

Luca Barbarossa, dall'amore per una ragazza con problemi di droga ai successi nel mondo della musica

Immancabile la lezione sulla magia delle parole del professor Roberto Vecchioni e l’intervento del giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che, a partire dalla bandiera arcobaleno, svelerà come e da dove nascono i simboli di valori positivi. In collegamento da Parigi, la corrispondente Rai Giovanna Botteri commenterà le notizie dall’estero, mentre Saverio Raimondo presenterà la sua nuova e spietata rubrica “La classifica”, incentrata sui cinque regali più gettonati di questo Natale. In chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

