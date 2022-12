Tu si que vales, chi è il vincitore Marco Mingardi: stasera in tv 3 dicembre su Canale5 la puntata "il meglio di"

03 dicembre 2022 a

Stasera in tv, oggi 3 dicembre 2022, su Canale5 dalle 21,40 va in onda il meglio della stagione appena conclusasi di Tu si que vales. ormai storico show del sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset. Con il trio formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione, con la mascotte Giulia Stabile, in giurià sempre Maria De Filippi con Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Immancabile Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare

Il meglio della nuova edizione prevede ospiti e tanta arte. Sono l’arte e il talento dei performer in gara che animano il palco mostrando esibizioni e numeri molto spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e ogni stagione di sorprenderli e coinvolgerli. A Tu Si Que Vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza dai più classici a quelli più eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori… fino… agli strampalati artisti che Gerry Scotti nei panni del manager della “Scuderia Scotti” sceglie per il suo circuito di gara parallelo.

Nel corso di questa puntata speciale rivedremo anche l’esibizione di Marco Mingardi, il vincitore di Tu si que vales 2022 capace di arrivare al successo sbaragliando la concorrenza (ha preso il 39% delle preferenze) dopo un ripescaggio. Nettunese, 54 anni, ha vinto grazie alle sue imitazioni di cantanti famosi. Mingardi, iscrittosi al talent per merito di un'amica della mamma che lo seguiva su Youtube, ha dedicato la vittoria al padre che ha perso all'età di nove anni "mi ha lasciato un vuoto enorme. Ma sento sempre la sua presenza accanto a me".

