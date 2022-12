Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, chi sono e il bebè in arrivo. L'ex corteggiatore e gieffino ha già un figlio

03 dicembre 2022 a

Anche una coppia - tra le più note delle ultime stagioni televisive - quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ospite della puntata di oggi di Verissimo su Canale5 (3 dicembre 2022, ore 14,10). Codegoni e Basciano si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip (2021) e non si sono più lasciati. Nelle ultime ore hanno mandato in tilt i social network annunciando che presto diventeranno genitori. In questa occasione, "I Basciagoni" rivelano il sesso del loro primo bebè.

Alessandro Basciano, dal figlio Nicolò con Clementina Deriu al legame con la sorella Giorgia Nicole

Codegoni e Basciano hanno bruciato le tappe. La conoscenza al GF Vip, la proposta di nozze (sul red carpet a Venezia), ora l'annuncio dell'arrivo di un bebé. Quest'ultima notizia l'hanno data postando un video sui social in cui, emozionati, mostrano l'ecografia: "Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare" scrivono i due a corredo delle immagini. Basciano è già papà di Nicolò, avuto dalla ex compagna Clementina Deriu con cui è stato insieme per 5 anni.

Sophie Codegoni, adesso il fidanzato è Alessandro Basciano

Codegoni, originaria di Varese, 22 anni, si è fatta conoscere come tronista a Uomini e Donne, Basciano (33 anni) è un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi. Le loro strade durante il dating show non si sono incrociate (hanno partecipato in momenti diversi), ma in quelle del reality di Canale5.

