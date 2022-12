Federica Moro, chi è il marito e perché è sparita dal mondo dello spettacolo: vinse Miss Italia nel 1982

03 dicembre 2022 a

a

a

Federica Moro torna in tv ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 3 dicembre 2022, su Canale5. Nel salotto di Silvia Toffanin - a partire dalle 14,10 - l'ex modella e attrice di tante pellicole cult della commedia italiana, si racconterà tra carriera e privato.

Ballando con le stelle, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi salve dopo l'eliminazione

Ma chi è Moro? Originaria di Carate Brianza, 57 anni, divenne famosa a 17 anni vincendo il titolo di Miss Italia nel 1982 per poi, l'anno dopo, entrare tra le prime dodici di Miss Universo. Negli anni Ottanta diventa protagonista di numerosi film: Segni particolari bellissimo (di Castellano e Pippolo con Celentano), Yuppies - I giovani di successo (di Vanzina) e Yuppies 2 (di Oldoini), La partita (di Vanzina). Gran successo poi registra nel telefilm College (1990). Con l'arrivo degli anni Novanta - al di là di alcune partecipazioni a trasmissioni televisive come ospite e ad alcuni eventi come testimonial - sparisce dal mondo dello spettacolo dedicandosi alla famiglia.

Susanna Messaggio, da valletta di Mike a due lauree: il dolore per la morte della figlia primogenita

L'ex modella e attrice attualmente gestisce una galleria d'arte moderna a Lugano, città svizzera nella quale vive da alcuni anni insieme al marito, l'imprenditore Matteo Del Carratore. I due fanno coppia da circa venti anni ed sono convolati a nozze nel 2017 (non hanno figli). Appassionata di pilates, sui social vanta oltre 40mila followers su Instagram raccontando la sua quotidianità e alcuni scatti vintage della sua carriera tra cui Miss Italia "un’enorme opportunità, oltre che un’esperienza che mi ha fatto crescere e maturare molto velocemente" ha detto in una precedente intervista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.