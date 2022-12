Linea Verde, il doppio appuntamento del sabato oggi 3 dicembre su Rai1: Start va in Liguria, Life a Bolzano

03 dicembre 2022 a

Consueto doppio appuntamento del sabato - oggi 3 dicembre 2022 - con gli spin off di Linea Verde, storico e longevo programma di Rai1 si occupa delle bellezze italiane tra arte, enogastronomia e natura, con uno sguardo a innovazione e sostenibilità ambientale.

Linea Verde Start (Rai1, ore 12) fa tappa in Liguria. Un cammino che parte dal Monte Moro, uno degli osservatori dai quali scoprire Genova la Superba e le sue coste, che diradano verso nord e verso sud, a ponente e a levante. Il viaggio di Federico Quaranta si conclude al Golfo dei Poeti, tra le scogliere di Porto Venere e i vicoli di Tellaro nella provincia di La Spezia. A puntellare questo percorso una serie di botteghe artigiane, legate al cachemire di marca genovese, alla fragranza della focaccia ligure, poi un passaggio in barca alla foce del fiume Magra e infine un assaggio di olio extra vergine d’oliva appena spremuto, una delle meraviglie di questa regione.

Linea Verde Life (Rai1, ore 12.30) invece celebra la regina tra le città green italiane. Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno, infatti, tappa a Bolzano, decretato il comune con il migliore ecosistema urbano italiano per il 2022. Sistemi innovativi per produrre energia pulita da fonti rinnovabili, start up, economia circolare, artigianato, patrimonio verde, sono solo alcuni tra i temi trattati in questa puntata, che non mancherà di descrivere un paesaggio autunnale suggestivo e affascinante. Immancabile un’ampia pagina dedicata al gusto, con prodotti locali a chilometro zero, sapori originali da scoprire e la ricetta sostenibile ispirata ai principi della cucina che non spreca, ma valorizza stagionalità e ingredienti poveri.

