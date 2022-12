Ballando con le stelle, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi eliminate e poi salvate. La cantante urla "tié" ai giudici

03 dicembre 2022 a

Quasi quattro ore di trasmissione, epilogo alle 2 di notte nessuna eliminazione. Come se la nona puntata non ci fosse stata, al netto di qualche polemicuccia, storytelling dei concorrenti improntato su disgrazie e lacrime. Nessun eliminato a Ballando con le stelle, le sei coppie in gara hanno guadagnato tutte le finali. Anche le due eliminate dal pubblico dopo lo spareggio al televoto. Infatti Rosanna Banfi (con Marco Casula) e Iva Zanicchi (con Samuel Peron) vengono salvate rispettivamente dai ballerini professionisti Simone Di Pasquale e Sara Divaira grazie al jolly del salvacondotto.

I concorrenti che parteciperanno alla prima finale (quella del 17 dicembre, quando ci sarà anche un ripescaggio tra le coppie già eliminate) sono dunque Alex Di Giorgio (con Moreno Porcu), primo per i giudici e anche dopo il tesoretto di Matano ed Erra, Gabriel Garko (con Giada Lini), Ema Stokholma (con Angelo Madonia), Alessandro Egger (con Tove Villfor) che vince lo spareggio finale con il 50% dei voti, più le condonate Rosanna Banfi ed Iva Zanicchi.

Destinato a creare polemica anche l'atteggiamento di Zanicchi al momento in cui viene comunicato il suo salvataggio grazie al salvacondotto utilizzato da Divaira: nell'esultare per la finale conquistata guadagna il centro dello studio e inizia a urlare tiè tie mulinando le mani in direzione giudici (Selvaggia Lucarelli per caso?).

