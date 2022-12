Propaganda Live stasera venerdì 2 dicembre su La7. Ospiti e anticipazioni

02 dicembre 2022 a

Propaganda Live stasera venerdì 2 dicembre su La7. Del programma condotto da Diego Bianchi detto Zoro, inizio alle ore 21.10, per la prima volta sarà ospite la cantante Giorgia. Annunciata la partecipazione anche di Antonio Rezza che parlerà del suo ultimo film e non solo. Il reportage di Diego Bianchi sarà un servizio realizzato a Ischia per la frana che ha causato morte e distruzione. Diego Bianchi ha raccolto le voci e le opinioni degli abitanti dell'isola e racconterà il lavoro degli uomini della protezione civile. Annunciati anche un filmato inedito di Paolo Rossi e un nuovo monologo di Valerio Aprea. Ovviamente in studioli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Ovviamente ampio spazio alla satira di Makkox e alla Social Top Ten della settimana.

