Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, secondo round del litigio?

A Ballando con le stelle un altro clamoroso litigio tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto? Potrebbe accadere nella puntata di questa sera, venerdì 2 dicembre, inizio alle ore 22 su Rai 1. Secondo molti è scontato che la giurata abbia voglia di un secondo round dopo le parole pesantissime che le sono state rivolte dal "collega" la scorsa settimana. In un pesante scambio di battute, il venezuelano le disse "sembri una scimmia che lancia escrementi contro tutti". Uno scatto di rabbia innescato dalle parole che Lucarelli aveva utilizzato per giudicare l'esibizione di Iva Zanicchi. Polemiche che sono continuate sui social e su cui si sono tuffate anche Paola Barale e Luisella Costamagna, forse ancora inviperite per i giudizi di Lucarelli. Chi segue sui social Selvaggia Lucarelli è convinto che non è finita qui e che senza dubbio quella di stasera sarà una puntata in cui il match continuerà senza esclusione di colpo. Tra l'altro negli ultimi giorni si è diffusa con insistenza la voce che per la giurata sia l'ultima edizione di Ballando con le stelle e che quindi a maggior ragione non si tirerà indietro nella battaglia a colpi di litigi, post e polemiche. Un addio rumoroso al programma di Milly Carlucci? Difficile da dirsi in questa fase di Ballando con le stelle, perché una cosa, purtroppo, è certa: questo caos dà sicuramente una mano allo show dal punto di vista degli ascolti. Insomma grande attesa per il nuovo match di stasera: chi salirà sul ring?

