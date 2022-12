Ilaria D'amico, quito tapiro d'oro in carriera: "Gli ascolti? Serve tempo. Io e Gigi? Tutto ok"

02 dicembre 2022 a

a

a

Tapiro d'oro per Ilaria D'Amico dopo il flop di ascolti del suo programma Che c'è di nuovo che va in onda su Rai 2. Questa sera il servizio della consegna del "premio beffa" verrà trasmesso durante la puntata di Striscia la notizia, in onda su Canale 5 a partire dalle 20.35. Ovviamente è stato Valerio Staffelli a premiare Ilaria D'Amico. Staffelli le ha chiesto se è vera la notizia che il format verrà chiuso: "Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere", ha risposto lei, accettando il Tapiro. Valerio Staffelli l'ha incalzata e lei ha prontamente replicato: "Se lo cancellano? Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità. E Gigi (Buffon, ndr) fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo". Ultima battuta riferita alle voci di un presunto distacco tra Gigi Buffon e la stessa Ilaria D'Amico. Per lei è il quinto Tapiro d'oro in carriera.

Il caso di Alice Neri a Quarto Grado

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.