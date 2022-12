Zdenek Zeman, l'amore per Chiara, il Foggia dei miracoli e la guerra con Moggi

02 dicembre 2022 a

Quello di Zdenek Zeman è un nome che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di calcio. Ma chi non segue il pallone, forse fatica a individuare chi è l'allenatore che questa sera, 2 dicembre, sarà ospite di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Nato a Praga il 12 maggio 1947, ceco, ex cecoslovacco, cittadino italiano, occupa un posto di rilievo nella storia del calcio italiano. Non solo per aver allenato alcune grandi squadre, ma anche per le sue tattiche di gioco considerate altamente spettacolari. Proviamo a conoscerlo meglio. Il padre era primario in un ospedale, la mamma casalinga. Lui ha sempre avuto la passione per lo sport, grazie anche allo zio materno, ex allenatore della Juventus, Čestmír Vycpálek, due volte scudettato.

Nel 1968 si trasferisce a Palermo proprio per stare con lo zio e decide di prolungare il suo soggiorno in Italia, visto che l'Unione Sovietica ha invaso il suo Paese. Si laurea all'Isef e conosce Chiara Perricone con cui si fidanza e poi si sposa. Due figli: Karel e Andrea. Inizia ad allenare nel mondo dei dilettanti e poi si mette in luce come tecnico nelle giovanili del Palermo. Finisce nel Foggia promosso in Serie B e siede sulla panchina di quello che verrà poi definito il Foggia dei miracoli che conquista la serie A e ci resta per tre stagioni. Nel 1994 arriva alla Lazio con cui ottiene un secondo e un terzo posto. Poi la Roma e di seguito tante altre squadre, tornando più volte a Foggia, fino alla passata stagione.

Bel gioco a parte, non si è fatto mancare mai le polemiche. Soprattutto dal 1998 in poi quando in una intervista rilasciata all'Espresso, lamentò il ricorso al doping e ai farmaci, con particolare riferimento alla Juventus. La magistratura aprì un'inchiesta, mentre Paolo Negro, allora difensore della Lazio, rivoltò le accuse contro lo stesso boemo. Finirono nell'inchiesta anche Parma, Roma e Torino. Anche con Luciano Moggi non sono mai mancate le scintille, arrivate fino ai banchi del tribunale. Ma queste sono storie del calcio di allora. Stasera è la volta di Ballando con le stelle ed è stata annunciata una coreografia pensata proprio per il boemo. Ne vedremo delle belle.

