Il caso di Alice Neri stasera venerdì 2 dicembre a Quarto Grado su Rete 4

Stasera in tv, venerdì 2 dicembre, nuovo appuntamento con Quarto Grado su Rete 4. Il programma a cura di Siria Magri, è condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e si occupa di omicidi e gialli irrisolti. Questa sera al centro della puntata ci sarà il caso di Alice Neri, la ragazza di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che è stata trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua macchina. Dai tabulati telefonici del suo cellulare e dalle videocamere di sorveglianza potrebbero uscire nuove possibili verità sulla morte della 32enne. Ovviamente non sarà l'unico tema della puntata. Si tornerà a parlare anche della drammatica vicenda di Alberto Genovese, l’imprenditore di Milano condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi di detenzione per violenza sessuale. Per la prima volta dopo la condanna, parla la modella che è stata vittima dei suoi abusi e che ricorda il suo incubo che sembra non avere fine. Quello di Genovese è un caso che per settimane fu al centro dell'attenzione mediatica e delle trasmissioni che si occupano di cronaca. Dopo la pronuncia della corte, è la vittima a tornare a parlare dell'episodio di violenza.



Seconda semifinale di Ballando con le stelle. Gli ospiti: Sara Simeoni, Zdenek Zeman e Cristiano Malgioglio

