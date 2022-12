Sara Simeoni, il ricatto al suo allenatore per conquistare l'amore

02 dicembre 2022 a

Prima opinionista durante le ultime Olimpiadi di Tokio 2021. Attualmente protagonista del programma tv Il circolo dei mondiali condotto da Alessandra De Stefano. Stasera, venerdì 2 dicembre, anche sulla pista di Ballando con le Stelle. Sarà ballerina per una notte nel programma condotto da Milly Carlucci. Lei è Sara Simeoni e di sicuro quando era protagonista del salto in alto mondiale non le mancavano la grazia e il ritmo, difficile comprendere se riuscirà a ripetersi anche sulla pista da ballo. Per lei non c'è competizione, visto che da ballerina per una sola puntata non dovrà certo competere con gli altri. Verrà sicuramente "pagata" con tutti dieci da parte della giuria, anche per costruire un importante tesoretto che poi Alberto Matano assegnerà a sua discrezione.

Classe 1953, settant'anni il prossimo 19 aprile, Sara Simeoni è considerata una leggenda dell'atletica leggera italiana. Negli anni più intensi della sua carriera agonistica era considerata la "fidanzata d'Italia", per il suo sorriso e una indiscutibile forza morale. Ai Giochi Olimpici ha vinto l'argento a Montreal 1976 e l'oro a Mosca 1980, poi un nuovo argento a Los Angeles 1984. Ha messo in fila un'altra serie di trionfi che ne fanno una delle donne più vincenti della storia dell'atletica azzurra.

Nata a Rivoli Veronese, alle pedane si era avvicinata quando aveva ancora 13 anni, spinta dalla sua altezza non comune per l'epoca. Al salto in alto ha poi sommato l'amore, sposando Erminio Azzaro, che dopo essere stato saltatore, era diventato il suo allenatore, cedendo a un piccolo ricatto: "Se non mi alleni tu, io smetto". Insieme hanno avuto Roberto, nato nel 1990. In occasione delle ultime Olimpiadi, Tokio 2021, Sara Simeoni è tornata al centro dell'attenzione per i suoi siparietti televisivi nella trasmissione Il circolo degli anelli. Il bis con i mondiali di calcio per ora non è stato premiato dagli ascolti. Stasera si tuffa nella pista di Ballando con le stelle. Grande attesa per la sua esibizione.

