Claudia Pandolfi: gli amori, i matrimoni e la famiglia. Ora la nuova serie sulla mafia

02 dicembre 2022

Aveva iniziato partecipando a diciassette anni al concorso di Miss Italia, era il 1991. Fu notata da Michele Placido che le offrì una parte nel film Le amiche del cuore. Poi ne ha fatta di strada Claudia Pandolfi, classe 1974, romana, attrice ed ex modella. Una donna solare, anche se a volte dallo sguardo malinconico, che accese i riflettori del gossip in particolare nell'estate del 1999 quando ebbe una storia con Andrea Pezzi dopo la fine del matrimonio con Massimiliano Virgili, durato solo 75 giorni. Piccolo e grande schermo le permettono una carriera intensa, in cui è stata già protagonista di decine e decine tra film e fiction televisive che le hanno consentito di vincere molti premi e di essere una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Ha recitato in alcune delle fiction più importanti e sul grande schermo è apparsa accanto ad attori di valore internazionale. Nella vita sentimentale, a parte le storie di cui abbiamo parlato, ha avuto una lunga relazione con il cantante Roberto Angelini da cui è nato Gabriele. Dal 2014 è insieme al produttore Marco De Angelis, padre del suo secondo figlio, Tito, nato nel 2016. "figli - ha dichiarato in passato - sono pazzeschi, spostano il baricentro, tolgono l'attenzione da te stesso. Sono una lezione di umiltà esistenziale. Accampano pretese a cui devi rispondere, anche se i miei non sono capricciosi". Claudia Pandolfi è la protagonista di una nuova serie dal titolo The Bad Guy, dark comedy sul mondo della mafia. Oggi, venerdì 2 dicembre, si racconterà a Serena Bortone in Oggi è un altro giorno, su Rai 1.

A Oggi è un altro giorno Paola Pitagora, Francesco Cicconetti e Claudia Pandolfi

