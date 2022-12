Francesco Cicconetti, dal sogno Transgender al grande amore per chiara

02 dicembre 2022 a

Lui è Francesco Cicconetti (prima era Francesca) e il suo libro, Scheletro femmina, sta avendo successo. Un romanzo, ma non solo, in cui racconta la transizione di genere. Ventisei anni, riminese, ha iniziato la sua carriera come creator, spiegando la sua storia sui social. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui Vaity Fair. Ma ha anche partecipato alla serie Sex Uncut ed è stato protagonista del videoclip di Giovanni Wannabe, singolo dei Pinguini Tattici Nuclerari. Premiato nel 2021 come creator dell'anno, è anche consulente per aziende. Il suo profilo su Instagram è conosciuto con il nome di @mehths. Cicconetti è un ragazzo transessuale che racconta senza imbarazzi il suo percorso iniziato per riappropriarsi del suo corpo nel 2017. Ha attraversato momenti difficili che ha sempre affrontato con coraggio e di cui ha parlato apertamente, diventando anche uno dei simboli della lotta su questioni come identità di genere, orientamento sessuale e battaglie importanti per la comunità queer, facendosi aiutare nel raccogliere fondi per l'intervento di asportazione delle mammelle. Battaglie in cui non è solo. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 190mila follower. E nella sua vita c'è Chiara, di cui è profondamente innamorato, a cui dedica pubbliche dichiarazioni d'amore, spesso pubblicando foto insieme. Francesco Cicconetti oggi venerdì 2 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

