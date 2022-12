Paola Pitagora: cinema, musica e tv. Una carriera sempre sotto i riflettori

02 dicembre 2022 a

Classe 1941, una lunga carriera da attrice, ma anche da cantante e non solo. Sempre sotto i riflettori, a partire dal 1967 quando fu scelta per interpretare il ruolo di Lucia Mondello ne I promessi sposi. Lei è Paola Pitagora e oggi, venerdì 2 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Decine e decine i film in cui è stata interprete e protagonista, ma anche sceneggiati e programmi televisivi che le hanno permesso di mostrare il suo talento che l'ha portata persino a scrivere canzoni per i bambini.

Importante la collezione di riconoscimenti ricevuti, dal Nastro d'Argento come miglior attrice. Ma Pitagora è stata anche trasgressiva, come quando decise di posare per Playboy, scelta che causò notevole clamore ma di cui non si è mai pentita: “Posai per quel servizio per vanità. Ero fiera del mio corpo, mi ero liberata dei tabù. Rivedendolo, è un servizio senza ammiccamenti o feticci. Un nudo al mare, come a volte capita. Non rinnego nulla”.

Intensa anche la sua vita sentimentale. Una delle storie d'amore più importanti è stata quella con Renato Mambor, durata dodici anni, caratterizzati però da diversi alti e bassi. Poi è stata legata a Tito Schipa Jr., Gianni Morandi e Ciro Ciri. Dal rapporto con quest’ultimo è nata la sua unica figlia, Evita, che l’ha resa nonna.

