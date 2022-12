Ascolti tv, il mondiale tira: Argentina-Polonia batte Zelig

01 dicembre 2022 a

C'è poco da fare: il calcio mondiale in televisione è una garanzia, piace sempre. Anche se non gioca l'Italia. Nella serata di ieri, mercoledì 30 novembre, la partita tra Argentina e Polonia su Rai 1 ha registrato 6.661.000 spettatori con uno share del 30%. Tre milioni e mezzo di spettatori in più rispetto a Zelig - Svisti e Mai Visti, in onda su Canale 5, seguito da 3.043.000 milioni di telespettatori. In questo caso lo share è stato del 16.57%. Su Rai3, invece, Chi l'ha visto? ha totalizzato 2.377.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 il film Il destino di Ruby ha raccolto 1.072.000 spettatori (5.5%). A seguire, su Italia 1 la pellicola La Furia dei Titani è stata vista da 839.000 persone (4.3%). Infine su Rete 4, Controcorrente - Prima serata ha collezionato 691.000 spettatori (5.05%) e La7 Atlantide 371.000 spettatori (2.9%).

