Mi presenti i tuoi?, stasera in tv giovedì 1 dicembre film su Italia 1

Mi presenti i tuoi? E' il titolo del film in programma stasera in tv, giovedì 1 dicembre, su Italia 1. Realizzato nel 2004, produzione americana, commedia con la regia di Jay Roach, vede nel cast Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand e Teri Polo. Si tratta del sequel di Ti presento i miei. Questa volta tocca a Pam e ai suoi genitori conoscere la famiglia di Greg. Il loro amore riuscirà a resistere davanti alle inevitabili complicazioni che nasceranno davanti ai suoceri? Ovviamente non mancano le risate in un film leggero per chi preferisce trascorrere la serata lontano dai talk o dai mondiali di calcio.

