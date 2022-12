Confusi e felici, stasera in tv 1 dicembre su Rai 3. La trama

01 dicembre 2022 a

Confusi e felici. Ma chi lo analizza l'analista? Stasera in tv, giovedì 1 dicembre, su Rai 3, film di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Pietro Sermonti e Caterina Guzzanti, inizio alle 21.20. Ma quale è la trama? La riassumiamo in pillole. E' la storia di Marcello, psicanalista cialtrone e cinico. Un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. E' un gesto estremo che la sua segretaria, Silvia, non accoglie affatto bene. Decide quindi di radunare i suoi pazienti per cercare di aiutarlo a uscire dalla crisi. Il problema è che ad aiutare Silvia ci sono uno spacciatore con gli attacchi di panico, un quarantenne mammone cronico, una invadente ninfomane, un telecronista in crisi perché la moglie lo ha tradito e una coppia con problemi sessuali. Riusciranno nell'impresa?

