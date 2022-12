Cosa c'è di nuovo, stasera giovedì 1 dicembre su Rai 2. Ospiti e anticipazioni

01 dicembre 2022 a

Come tutti i giovedì, anche stasera, 1 dicembre, in tv su Rai 2 appuntamento con Che c'è di nuovo, il programma condotto da Ilaria D'Amico e ideato da Alessandro Sciortino. Numerosi i temi al centro della puntata, a partire dagli ultimi sviluppi della tragedia di Ischia. Si parlerà anche della manovra ormai in dirittura d'arrivo, il particolare del tetto del contante e dell'obbligo del Pos. In studio è prevista la presenza dei vicepresidenti della Camera, Sergio Costa e Giorgio Mulè, oltre che del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Parteciperanno al programma anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il giornalista Giampiero Mughini.

