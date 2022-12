X-Factor, stasera in tv 1 dicembre su Sky Uno: la semifinale, concorrenti e ospiti

01 dicembre 2022 a

Stasera in tv, 1 dicembre 2022, appuntamento su Sky Uno dalle 21,15 con la semifinale di X-Factor, il talent musicale arrivato alla sedicesima edizione (potrebbe essere l'ultima su Sky, dalla prossima stagione dovrebbe tornare su Rai2). La conduttrice Francesca Michielin si destreggerà su due manche in cui i cinque concorrenti rimasti in gara prima duetteranno con artisti di fama e poi eseguiranno brani a loro scelta. I risultati delle esibizioni decreteranno i finalisti di questa edizione che ha visto al tavolo dei giudici Dargen D’Amico, Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi.

La puntata di oggi è strutturata in due manche di cover. La prima vede i concorrenti ancora in gara duettare con famosi artisti della nostra scena musicale: Beatrice Quinta con Morgan; Linda con Federico Zampaglione; gli Omini con i Baustelle; i Santi Francesi con i Coma Cose; i Tropea con Donatella Rettore. La seconda manche si basa su brani scelti direttamente dai concorrenti: Beatrice Quinta ha scelto Teorema di Marco Ferradini; Linda Waves di Dean Lewis; gli Omini Song 2 dei Blur; i Santi Francesi When You Were Young dei The Killers; i Tropea Qualcosa di grande dei Lunapop.

Non solo gara ma anche esibizioni. Ospite anche una delle maggiori rivelazioni del 2022: Tananai. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Sesso occasionale, è stato tra i protagonisti – insieme al giudice Fedez e a Mara Sattei – del tormentone estivo La dolce vita. Lo scorso venerdì è uscito il suo album di debutto. Ci sarà anche Kae Tempest. Poeta e rapper, incensato dalla critica mondiale e precedentemente noto come Kate Tempest, nel 2022 ha pubblicato l’album The Line is a Curve.

