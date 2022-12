Piazzapulita, stasera in tv 1 dicembre su La7: anticipazioni e ospiti

01 dicembre 2022 a

Stasera in tv, 1 dicembre 2022, consueto appuntamento del giovedì su La7 con Piazzapulita, il talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli (dalle ore 21,20).

Al centro della puntata ci sono i retroscena sulla creazione delle zone rosse in Lombardia tra febbraio e marzo 2020 contenuti in una perizia della procura di Bergamo che sta indagando sulle mancate chiusure. Se la zona rossa in Valseriana e in altre zone fosse stata decisa prima, si sarebbero potute salvare più vite? Secondo la perizia se fosse stata istituita il 27 febbraio ci sarebbero stati 4148 morti in meno, il 3 marzo 2659 morti in meno. E poi si parlerà di manovra, di reddito di cittadinanza e della tragedia di Ischia.

Ospiti in studio Stefano Bonaccini del PD, candidato alla segreteria e presidente dell’Emilia Romagna; Matilde Siracusano di Forza Italia, sottosegretaria alla Presidenza del consiglio. E poi ci sarà Bruno Vespa (in tour tra le varie trasmissioni per il suo libro), Lucia Annunziata, Antonio Padellaro, Mario Calabresi e Lucia Annunziata. A Piazzapulita anche Massimo Recalcati, psicanalista, e Alessandro Vespignani epidemiologo della Northeastern University of Boston. Tornano Nunzia De Girolamo e Agostino Miozzo, ex coordinatore del comitato tecnico scientifico.

