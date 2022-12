Massimiliano Fuksas, chi è la moglie. Il primo matrimonio e i quattro figli

01 dicembre 2022 a

Massimiliano Fuksas ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto del primo pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'architetto e designer italiano racconterà di un intenso legame familiare, quello con la figlia Elisa.

Ma chi è Fuksas? Nato a Roma (il padre era un medico lituano di religione ebraica, la mamma un'insegnante di religione con origini austriache e francesi), dopo la morte del padre si trasferì a Graz in Austria dalla nonna materna per tornare poi a Roma per frequentare il liceo. Conoscendo Giorgio De Chirico si appassionò all'arte e decise così di iscriversi alla facoltà di architettura della Sapienza. Adesso all'età di 78 anni è uno degli architetti più conosciuti al mondo. Dirige lo Studio Fuksas con sedi a Roma, Parigi e Shenzhen. È stato inoltre professore invitato presso l'École Spéciale d'Architecture di Parigi, l'Accademia di belle arti di Vienna, la Staatliche Akademie der Bildenden Künste di Stoccarda e la Columbia University di New York. Nel 2006 riceve la Honorary Fellowship del Royal Institute of British Architects.

Sentimentalmente si è legato ad Anna Maria Sacconi, sposata in prime nozze, da cui ha due figli (Anatole Pierre ed Emiliano). Dopo la separazione inizia una relazione con Doriana Mandrelli, sposata poi nel 2016, da cui ha due figlie (Elisa e Lavinia). Elisa è una regista cinematografica e scrittrice, Lavinia invece designer di gioielli.

